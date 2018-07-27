«Мы лишняя страна»: националист Корчинский заявил, что Запад мечтает об исчезновении Украины

Киев, 27 июля. Лидер запрещенной в РФ украинской националистической организации «Братство», экс-участник «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе Дмитрий Корчинский заявил, что для всех стран мира Украина является «пустым местом», при этом Запад только и мечтает, чтобы страна поскорее исчезла.

«Для всех остальных стран мы – лишняя страна, — сказал националист в эфире интернет-канала UkrLife. — Мы не предмет их желаний и не являемся серьезным предметом их расчетов».

Как считает Корчинский, все бы почувствовали лишь облегчение, если бы Украина внезапно исчезла. По его мнению, западные страны занимаются Украиной нехотя и через силу.

«Потому мы зависим несильно», — констатировал украинский политик, передает издание «Политнавигатор».

Отметим, что Корчинский, который находится в розыске на территории РФ, известен своими скандальными заявлениями. Так, в феврале он призвал киевские власти обложить налогом украинцев, бегущих работать в Россию. Именно он высказался о необходимости создать концентрационные лагеря для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Совсем недавно радикал призвал Киев наступать на Москву.