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«Мы лишняя страна»: националист Корчинский заявил, что Запад мечтает об исчезновении Украины
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    «Мы лишняя страна»: националист Корчинский заявил, что Запад мечтает об исчезновении Украины

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    «Мы лишняя страна»: националист Корчинский заявил, что Запад мечтает об исчезновении Украины

    Киев, 27 июля. Лидер запрещенной в РФ украинской националистической организации «Братство», экс-участник «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе Дмитрий Корчинский заявил, что для всех стран мира Украина является «пустым местом», при этом Запад только и мечтает, чтобы страна поскорее исчезла.

    «Для всех остальных стран мы – лишняя страна, — сказал националист в эфире интернет-канала UkrLife. — Мы не предмет их желаний и не являемся серьезным предметом их расчетов».

    Как считает Корчинский, все бы почувствовали лишь облегчение, если бы Украина внезапно исчезла. По его мнению, западные страны занимаются Украиной нехотя и через силу.

    «Потому мы зависим несильно», — констатировал украинский политик, передает издание «Политнавигатор».

    Дмитрий Корчинский

    Отметим, что Корчинский, который находится в розыске на территории РФ, известен своими скандальными заявлениями. Так, в феврале он призвал киевские власти обложить налогом украинцев, бегущих работать в Россию. Именно он высказался о необходимости создать концентрационные лагеря для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Совсем недавно радикал призвал Киев наступать на Москву.

    Автор: Тимур Румянцев
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