Киев, 27 июля. В Киеве испугались, что воссоединение Крыма с Россией может стать государственным праздником на Украине. Появления новой памятной даты не исключил украинский националист, бывший боевик так называемой АТО Дмитрий Корчинский.

К такому выводу он пришел, заявив, что сегодня украинцы несколько раз в год отмечают праздники, якобы выгодные Москве. В качестве примера Корчинский привел 9 Мая, назвав День победы «реализацией пропагандистской программы».

Также, по мнению националиста, Россия якобы финансирует проведение на Украине гей-парада, чтобы «максимально демобилизовать украинское общество и уничтожить способность украинцев к сопротивлению».

«К сожалению, нам пока что нечего противопоставить этим вещам. Если так дальше пойдет, то мы в следующем году будем праздновать годовщину ДНР, день оккупации Крыма как государственные праздники», — заявил Корчинский в эфире интернет-канала UkrLife.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам народного референдума, который проводился после государственного переворота на Украине. 95% местных жителей проголосовали за воссоединение с РФ. Однако Киев отказывается признавать результаты народного волеизъявления и заявляет, что республика якобы является украинской территорией.

Москва неоднократно подчеркивала, что Крым вошел в состав РФ демократическим путем, и вопрос о статусе полуострова окончательно закрыт.