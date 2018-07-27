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Политика
В Киеве испугались, что воссоединение Крыма с РФ может стать государственным праздником на Украине
Украина
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    В Киеве испугались, что воссоединение Крыма с РФ может стать государственным праздником на Украине

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    В Киеве испугались, что воссоединение Крыма с РФ может стать государственным праздником на Украине

    Киев, 27 июля. В Киеве испугались, что воссоединение Крыма с Россией может стать государственным праздником на Украине. Появления новой памятной даты не исключил украинский националист, бывший боевик так называемой АТО Дмитрий Корчинский.

    К такому выводу он пришел, заявив, что сегодня украинцы несколько раз в год отмечают праздники, якобы выгодные Москве. В качестве примера Корчинский привел 9 Мая, назвав День победы «реализацией пропагандистской программы».

    Также, по мнению националиста, Россия якобы финансирует проведение на Украине гей-парада, чтобы «максимально демобилизовать украинское общество и уничтожить способность украинцев к сопротивлению».

    «К сожалению, нам пока что нечего противопоставить этим вещам. Если так дальше пойдет, то мы в следующем году будем праздновать годовщину ДНР, день оккупации Крыма как государственные праздники», — заявил Корчинский  в эфире интернет-канала UkrLife.

    Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам народного референдума, который проводился после государственного переворота на Украине. 95% местных жителей проголосовали за воссоединение с РФ. Однако Киев отказывается признавать результаты народного волеизъявления и заявляет, что республика якобы является украинской территорией.

    Москва неоднократно подчеркивала, что Крым вошел в состав РФ демократическим путем, и вопрос о статусе полуострова окончательно закрыт.

    Автор: Василий Котов
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