«Киев даже рядом не стоял»: многодетная украинка рассказала о своей новой жизни в Ярославле

Киев, 27 июля. Многодетная украинка, переехавшая из Киева в Ярославль, рассказала в Сети о своей новой жизни в России. Впечатлениями от увиденного со своими соотечественниками она делится на личном канале на видеохостинге YouTube.

По словам женщины, в Россию она переехала вместе со своим мужем и пятью детьми. Сейчас они вместе живут на съемной квартире. В Ярославле Светлане и ее семье нравятся и чистые улицы, и большие детские площадки.

«Мы просто наслаждаемся здешней атмосферой. Глаза разбегаются, хочется везде побывать, все попробовать», — говорит она.

Особенно ее поразил раздельный сбор мусора, который активно практикуют ярославцы.

«Впервые такое вижу», — призналась она.

Сын Светланы отметил качество дорог. По мнению юноши, они «по-европейски аккуратные».

«Киев, по сравнению с Ярославлем, даже рядом не стоял», — заключили украинские переселенцы.

Стоит отметить, что число украинцев, стремящихся уехать из страны, набирает обороты. Эту проблему признают и сами киевские власти. Так, только в минувшем году, по словам главы украинского МИД Павла Климкина, каждый месяц из страны на заработки уезжали порядка 100 тыс. украинцев. Министр соцполитики Андрей Рева в свою очередь заявил о том, что трудовыми мигрантами стали 3,2 млн граждан страны. Украинское издание «Обозреватель» даже начало бить тревогу, сообщив, что из-за высоких темпов трудовой миграции страна уже в ближайшем будущем страна может превратиться в край пенсионеров.

Бегство людей из страны украинские политологи объясняют очень просто: людям негде работать, не на что жить, они едва сводят концы с концами, тарифы на газ и жилищно-коммунальные услуги растут.

Согласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу местного издания «Зеркало недели», более 45% хотят зарабатывать больше,31,6% респондентов заявили о " желании жить в более комфортной и удобной стране.

«Мальчики и девочки после школы выезжают уже. Мы уехали с тремя детьми, бросив жилье и бизнес», — пишет в Сети Татьяна Слесарева.