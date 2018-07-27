Более трети россиян считают, что Путин и Трамп нашли общий язык

Москва, 27 июля. Более трети (37%) россиян считают, что российскому президенту Владимиру Путину и американскому лидеру Дональду Трампу удалось на саммите в Финляндии найти общий язык.

Об этом говорят итоги опроса фонда «Общественное мнение». Согласно исследованию, большинство респондентов заявили, что от этой встречи «выиграл» Путин. Социологи задали россиянам вопрос, удалось ли политикам в Хельсинки найти общий язык. Этот вопрос задавали тем, кто слышал о саммите России и США, прошедшем 16 июля.

Таких среди опрошенных оказалось 70%. 37% человек заявили, что Путину и Трампу удалось найти общий язык. Однако каждый пятый россиянин (21%) считает, что взаимопонимание выстроить не удалось. 12% не смогли ответить на вопрос.

Как пишет РИА Новости, при этом 23% респондентов уверены, что Путин выиграл от саммита больше, чем Трамп. Было опрошено 1,5 тысячи человек в 104 населенных пунктах.