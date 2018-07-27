Максимально доступно: Юнкер донес до Трампа позицию ЕС с помощью ярких карточек

Москва, 27 июля. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом использовал в поддержку своих аргументов карточки, с помощью которых объяснял позиции ЕС, касающиеся торговли.

Информация на карточках была представлена в максимально доступном виде, пишет The Wall Street Journal. Отмечается, что на каждой карточке были представлены три параметра по определенной теме, например, торговле автомобилями или по стандартам медицинской техники. Всего глава Еврокомиссии использовал больше десяти подобных ярких шпаргалок.

Напомним, встреча Юнкера и Трампа состоялась в Белом доме 25 июля. Подводя итоги переговоров, президент США заявил, что Вашингтон и ЕС вот-вот вступят в новую фазу взаимовыгодного сотрудничества.

Отметим, последние несколько недель европейская и американская общественность обсуждали возможное начало полномасштабной торговой войны между США и Европейским союзом, с начала текущего года Вашингтон уже значительно осложнил свои торговые взаимоотношения с ближайшими соседями: Канадой и Мексикой.

Непосредственно перед встречей с Юнкером американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на импортируемые из Европы автомобили, если переговоры с главой Еврокомиссии завершатся неудачно.