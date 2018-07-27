«Гройсман назло всем отморозит себе уши»: экс-депутат Рады пояснил, почему Украина не сможет без российского газа

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украине не следует «преклонять голову и колено» перед Москвой и необходимо перестать закупать российский газ. С таким предложением он выступил на заседании правительства. Как отмечает украинский премьер, в стране вполне достаточно собственных запасов голубого топлива.

«Я всегда удивляюсь (и я об этом говорил уже неоднократно), когда Украина, которая имеет вторые, третьи по размерам запасы природного газа в своих недрах, всегда покупала газ почему-то в России», — приводит слова Гройсмана пресс-служба правительства Украины.

Однако покупать российский газ Украине все же придется, говорит бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. В интервью Федеральному агентству новостей он рассказал, что собственных запасов газа в стране не хватит даже на нужды населения, не говоря уже о промышленном секторе.

«Премьер-министр Украины, мною не признанный, просто-напросто раздувает щеки, — говорит экс-депутат. — Что бы он ни делал, газа не хватит все равно. Если он на Украине и есть, то весь сконцентрирован в частных руках. А той части, которая находится под контролем правительства, просто по количеству не хватит, чтобы обеспечить всех. На заводах, кстати, сейчас перебои с поставками газа.

Что бы Гройсман ни говорил, ему в любом случае придется договариваться с Россией. Если бы страной руководили не дурные головы, а люди, которые любят свое государство, собственного газа хватило бы на нужды населения. Но не промышленность. И все равно бы пришлось закупать».

Несмотря на то, что без российского газа Украине не обойтись, говорит Журавко, Гройсман делает подобного рода заявления в первую очередь для тех, кто верит в так называемую «угрозу со стороны России» и называет ее «страной-агрессором».

«Население на Украине сейчас отчасти настроено радикально, люди обмануты. Ими манипулируют. Многие думают, что Россия — «агрессор». А как такой хороший, такой золотой Гройсман может сотрудничать с «агрессором»? Не может. Вот и заявляет об этом. Гройсман, как я понимаю, готов назло всем отморозить себе уши. Чем он и занимается», — заключил бывший парламентарий.

Однако, несмотря на реальное положение дел, украинский премьер полон оптимизма. Он считает, что Киев должен открыть все геологические данные по запасам газа на Украине и позволить отечественному и международному бизнесу взять их в разработку. В результате, надеется Гройсман, страна со временем должна полностью отказаться от импорта голубого топлива.

По его словам, 44 участка с суммарными запасами в 150 млрд кубометров могут участвовать в аукционе. Однако премьер-министр подчеркнул: месторождениям требуется финансирование, а также внедрение новых технологий.