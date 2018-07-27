«Мы работаем в одной команде»: Пореченков рассказал, как изменился МХТ после смерти Табакова

Москва, 27 июля. Российский актер театра и кино Михаил Пореченков рассказал, какие изменения произошли в МХТ имени А. П. Чехова с приходом нового художественного руководителя Сергея Женовача.

Женовач возглавил московский театр после смерти предыдущего художественного руководителя Олега Табакова, который ушел из жизни в марте этого года.

По словам Пореченкова с приходом Женовача театр меняется — пересматривается подход к воплощению спектаклей. Актер отметил, что МХТ под руководством Женовача будет более классическим и основываться на русской актерской школе, серьезной школе переживания.

«Это театр психологический, мощный, энергетический, основанный на великой русской литературе. С приходом Сергея Васильевича Женовача начинается эра этого театра», — цитирует «Известия» Пореченкова.

Актер также признался, что Женовач предпочитает, чтобы у артистов в приоритете была работа на сцене, поэтому многим приходится подстраивать график съемок под репетиции и спектакли в театре.

Пореченков с нетерпение ждет новых ролей и спектаклей. Актер рассказал, что него уже состоялся разговор с Женовачем, сообщают «Дни.ру».

«Мы работаем в одной команде. Смею надеяться, что в следующего работе я тоже буду принимать участие. Что это будет — пока тайна», — добавил актер.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что театральный режиссер Сергей Женовач назначен на должность художественного руководителя Московского художественного театра имени А. П. Чехова.