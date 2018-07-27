Московский пенсионер Первухин вышел к Госдуме поддержать депутата Наталью Поклонскую

Москва, 27 июля. Пенсионер Дмитрий Первухин появился около 9 утра у входа в Госдуму со стороны Георгиевского переулка. В руках мужчина держал самодельный плакат с надписью «Молодец, Наташа!». Надпись адресована депутату Госдумы Наталье Поклонской.

Дмитрий Васильевич рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей о том, что он бывший военный, занимался политологией, сейчас получает пенсию и не работает.

Акция пенсионера не только направлена на поддержку Поклонской, но и содержит, по его словам, определенный посыл ко всем депутатам и правительству. Дмитрий Васильевич считает, что президент Владимир Путин должен обратить внимание на «крымский резерв».

«Они рисковали жизнью, чтобы присоединить Крым к России, сделать жизнь лучше. Я не считаю ее [Поклонскую] идеальной, но она показала активную жизненную позицию, защищала интересы Крыма», — говорит пенсионер.

Дмитрий Васильевич рассказал, что не знаком с Натальей Поклонской, никогда не был у нее на приеме, но хотел бы записаться. У пенсионера есть идея, которую, как он считает, Поклонская могла бы поддержать.

«В этом году отмечается 75-летие Сталинградской битвы, — рассказал пенсионер. — Во всем мире она известна. Во Франции 164 места связаны со Сталинградской битвой. В Севастополе и Волгограде есть проспект Героев Сталинграда, а в Москве нет. Нужно это исправить. Я предлагаю переименовать Волгоградский проспект в проспект Героев Сталинграда».

Отметим, что Наталья Поклонская во время первого чтения законопроекта о повышении пенсионного возраста голосовала против, вопреки решению фракции «Единая Россия» голосовать консолидированно за. В четверг руководитель фракции Сергей Неверов, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что Поклонская должна решить — готова ли она в будущем работать «в коллективе».

Наталья Поклонская сообщила СМИ, что не намерена сдавать депутатский мандат.