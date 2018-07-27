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Сирия: РФ зафиксировала 14 нарушений перемирия в провинциях Алеппо, Латакия и Хама
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    Сирия: РФ зафиксировала 14 нарушений перемирия в провинциях Алеппо, Латакия и Хама

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    Сирия: РФ зафиксировала 14 нарушений перемирия в провинциях Алеппо, Латакия и Хама

    Москва, 27 июля. Российские наблюдатели в Сирии зафиксировали более десяти нарушений в нескольких провинциях Арабской республики, турецкая сторона не насчитала ни одного выстрела.

    Соответствующая информация приводится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

    Согласно приведенным данным, российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии зафиксировала 14 случаев стрельбы в провинциях Хама (1), Алеппо (6), Латакия (7). Турецкие наблюдатели не зафиксировали случаев стрельбы.

    В целом обстановка в зонах деэскалации является стабильной.

    Напомним, ранее российские власти призвали Евросоюз создать условия для возвращения сирийских беженцев на родину.

    Автор: Тимур Румянцев
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