Сирия: РФ зафиксировала 14 нарушений перемирия в провинциях Алеппо, Латакия и Хама

Москва, 27 июля. Российские наблюдатели в Сирии зафиксировали более десяти нарушений в нескольких провинциях Арабской республики, турецкая сторона не насчитала ни одного выстрела.

Соответствующая информация приводится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Согласно приведенным данным, российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии зафиксировала 14 случаев стрельбы в провинциях Хама (1), Алеппо (6), Латакия (7). Турецкие наблюдатели не зафиксировали случаев стрельбы.

В целом обстановка в зонах деэскалации является стабильной.

Напомним, ранее российские власти призвали Евросоюз создать условия для возвращения сирийских беженцев на родину.