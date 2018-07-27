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Володин рассказал, когда примут законопроект об усилении пожарного надзора в России
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    Володин рассказал, когда примут законопроект об усилении пожарного надзора в России

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    Володин рассказал, когда примут законопроект об усилении пожарного надзора в России

    Кемерово, 27 июля. Законопроект, касающийся усиления пожарного надзора за строительством и ремонтом объектов массового пребывания людей в России, будет принят осенью 2018 года, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Спикер добавил, что документ носит комплексный характер. По его словам, в том числе он касается регулирования этого вопроса при строительстве и эксплуатации торговых центров. Володин уточнил, что в рабочую группу, разрабатывающую инициативу, вошли депутаты от всех парламентских фракций.

    По данным издания «Газета Кемерова», законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 25 июля. Как уточнил Володин, это результат совместной работы и «реакция на страшную трагедию, которая случилась в Кемерово в марте».

    Напомним, крупный пожар произошел в Кемерово 25 марта. Загорелся торговый центр «Зимняя вишня» в столице Кузбасса. В результате инцидента погибли 64 человека, почти 80 пострадали. Большинством жертв и травмированных стали дети.

    Володин рассказал, когда примут законопроект об усилении пожарного надзора в России

    Автор: Алия Садыкова
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