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ВСУ нарушили перемирие в Донбассе два раза за сутки
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    ВСУ нарушили перемирие в Донбассе два раза за сутки

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    ВСУ нарушили перемирие в Донбассе два раза за сутки

    Донецк, 27 июля. За минувшие сутки украинские силовики нарушили режим прекращения огня в Донбассе два раза, сообщили в пятницу в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня.

    «За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило два раза», — пояснил представитель ДНР в СЦКК.

    Уточняется, что при обстреле ВСУ использовали гранатометы и стрелковое оружие, всего ими было применено 29 единиц боеприпасов. По предварительной информации, пострадавших среди мирных жителей, а также разрушений жилых зданий и объектов инфраструктуры нет.

    Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

    В целях урегулирования ситуации в Донбассе были подписаны минские соглашения, очередное перемирие вступило в силу 1 июля, однако из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.

    Автор: Василий Котов
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