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Вышедшего на свободу криминального авторитета застрелили в баре Новокузнецка
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    Вышедшего на свободу криминального авторитета застрелили в баре Новокузнецка

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    Вышедшего на свободу криминального авторитета застрелили в баре Новокузнецка

    Кемерово, 27 июля. Неизвестный расстрелял в упор жителя Новокузнецка в одном из баров города. Об этом сообщили в СУ СК по Кемеровской области. 

    Как стало известно, 39-летний новокузнечанин в начале июля текущего года освободился из мест заключения, где отбывал наказание за мошенничество и вымогательство. В баре криминальный авторитет праздновал свой выход из тюрьмы в компании друзей. Ранним утром в заведение зашел неизвестный, который целенаправленно произвел несколько выстрелов в посетителя бара, после чего покинул помещение. 

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства убийства, возбуждено уголовное дело, передает издание «Газета Кемерова».

    Напомним, ранее в одном из ресторанов Павловского Посада Московской области произошла драка с участием полицейского. Один из ее участников после потасовки впал в кому.

    Автор: Тимур Румянцев
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