Вышедшего на свободу криминального авторитета застрелили в баре Новокузнецка

Кемерово, 27 июля. Неизвестный расстрелял в упор жителя Новокузнецка в одном из баров города. Об этом сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Как стало известно, 39-летний новокузнечанин в начале июля текущего года освободился из мест заключения, где отбывал наказание за мошенничество и вымогательство. В баре криминальный авторитет праздновал свой выход из тюрьмы в компании друзей. Ранним утром в заведение зашел неизвестный, который целенаправленно произвел несколько выстрелов в посетителя бара, после чего покинул помещение.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства убийства, возбуждено уголовное дело, передает издание «Газета Кемерова».

Напомним, ранее в одном из ресторанов Павловского Посада Московской области произошла драка с участием полицейского. Один из ее участников после потасовки впал в кому.