Около половины россиян верят в инопланетян

Москва, 27 июля. В существование инопланетян верят около половины жителей России. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Как выяснили социологи, 45% россиян признались, что верят в существование инопланетян, при этом 27% из них уверены, что пришельцы скрываются от землян, а 18% считают, что инопланетян скрывают власти.

В свою очередь 42% респондентов высказали мнение, что внеземных цивилизаций либо не существует, либо они не посещают Землю. 13% дать ответ затруднились, передает РИА Новости.

Опрос ВЦИОМ проводился с 29 по 30 мая 2018 года. В нем приняли участие две тысячи россиян старше 18 лет. Социологи опрашивали респондентов по телефону.

Ранее московский ученый предсказал, что земляне в будущем уничтожат инопланетян. При этом он усомнился в существовании пришельцев, отметив, что, если бы инопланетная жизнь существовала, ее деятельность была бы заметна человечеству.