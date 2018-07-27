Опыт РФ в Сирии применят в Южном военном округе

Ростов-на-Дону, 27 июля. Опыт России в Сирии будет использован при проведении учений в Южном военном округе. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

В ходе плановой проверки боеготовности будут развернуты более 30 пунктов управления. Их проверят на способность противодействовать различным угрозам, в том числе атаке дронов, разведывательно-диверсионных групп и т.д.

службы.

На учениях будут задействованы беспилотники и ЗРПК «Панцирь С1». Возможные действия условного противника были отработаны на практике с учетом опыта боевых действий в Сирии.