Опыт РФ в Сирии применят в Южном военном округе
Ростов-на-Дону, 27 июля. Опыт России в Сирии будет использован при проведении учений в Южном военном округе. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
В ходе плановой проверки боеготовности будут развернуты более 30 пунктов управления. Их проверят на способность противодействовать различным угрозам, в том числе атаке дронов, разведывательно-диверсионных групп и т.д.
службы.
На учениях будут задействованы беспилотники и ЗРПК «Панцирь С1». Возможные действия условного противника были отработаны на практике с учетом опыта боевых действий в Сирии.
«Полевые пункты управления должны быть надежно замаскированы и защищены от различных способов агрессии, включая атаки боевых дронов, начиненных взрывчаткой транспортных средств, смертников», — сообщил Дворников.