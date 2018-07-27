Россия выделит на создание пассажирских судов около миллиарда рублей

Владивосток, 27 июля. Почти один миллиард рублей будет выделен из российского бюджета на строительство пассажирских судов. Об этом на Международном дальневосточном морском салоне рассказал вице-премьер России Юрий Борисов.

По его словам, в России реализуется программа лизинга Объединенной судостроительной корпорации. Из федерального бюджета на эти цели направлены 14,8 миллиарда рублей.

В 2019 году почти один миллиард рублей будет выделен на строительство пассажирских судов. Борисов уточнил, что государство помогает российской судостроительной отрасли через разные субсидии, в том числе речь идет о стимулировании судовладельцев строить суда на российских верфях.

Благодаря этим механизмам, по словам спикера, построены уже около 100 судов. Ранее российский ученый рассказал, как будут выглядеть боевые подлодки будущего. Новые подлодки, которые будут поступать на вооружение ВМФ РФ, будут невидимы для систем обнаружения противника и станут меньше размером, заявил научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин.