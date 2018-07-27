Москва, 27 июля. США планируют нанести удар по ядерным объектам Ирана при помощи оборонных объектов Австралии и Великобритании, сообщил в пятницу телеканал ABC News.

Как уточнил источник телеканала в австралийском правительстве, атака может произойти уже в августе. При этом чиновник отметил, что разработка картины удара сильно отличается от реальных действий.

По информации ABC News, на территории Австралии находится секретный оборонный объект, который якобы управляет шпионскими спутниками США и объединяет американские спецслужбы со спецслужбами Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

Однако, по словам премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла, Вашингтон не готовится к военной конфронтации с Тегераном.

Отношения между Ираном и США обострились после того, как в мае Вашингтон вышел из иранской ядерной сделки и заявил о возобновлении ранее отмененных санкций в отношении Тегерана.

На этой неделе Тегеран и Вашингтон обменялись угрозами. Президент США Дональд Трамп в своем Twitter написал, что Иран «будет страдать», если продолжит угрожать Вашингтону. Так он ответил на заявление президента Ирана Хасана Роухани о том, что возможное столкновение с Тегераном станет «матерью всех войн». Иранская сторона также предупреждала, что Тегеран примет ответные меры в случае блокировки Штатами экспорта нефти из страны.