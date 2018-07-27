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Пьяный отец на Ямале перевернул лодку, утопив шестилетнего сына
Украина
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    Пьяный отец на Ямале перевернул лодку, утопив шестилетнего сына

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    Пьяный отец на Ямале перевернул лодку, утопив шестилетнего сына

    Салехард, 27 июля. В Ямало-Ненецком автономном округе в четверг перевернулась моторная лодка — погиб ребенок. К трагедии привели действия его отца: мужчина пренебрег требованиями техники безопасности, не надев на сына спасательный жилет, а также управлял лодкой в состоянии алкогольного опьянения.

    Моторная лодка перевернулась в протоке Мангуй в Красноселькупском районе минувшей ночью. Управлявший ей мужчина был пьян и не справился с управлением, ему удалось вытащить из воды своего товарища, но не шестилетнего ребенка, отмечает «Федерал Пресс».

    «Мужчина неоднократно нырял в воду. Ему удалось вытащить из-под воды своего товарища, который также находился в лодке, но сына он не нашел», — говорится в комментарии регионального управления СК РФ.

    Тело ребенка до сих пор не найдено, действиям мужчины будет дана правовая оценка. 

    Пьяный отец на Ямале перевернул лодку, утопив шестилетнего сына

    Автор: Федор Веснин
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