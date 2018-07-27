Пьяный отец на Ямале перевернул лодку, утопив шестилетнего сына

Салехард, 27 июля. В Ямало-Ненецком автономном округе в четверг перевернулась моторная лодка — погиб ребенок. К трагедии привели действия его отца: мужчина пренебрег требованиями техники безопасности, не надев на сына спасательный жилет, а также управлял лодкой в состоянии алкогольного опьянения.

Моторная лодка перевернулась в протоке Мангуй в Красноселькупском районе минувшей ночью. Управлявший ей мужчина был пьян и не справился с управлением, ему удалось вытащить из воды своего товарища, но не шестилетнего ребенка, отмечает «Федерал Пресс».

«Мужчина неоднократно нырял в воду. Ему удалось вытащить из-под воды своего товарища, который также находился в лодке, но сына он не нашел», — говорится в комментарии регионального управления СК РФ.

Тело ребенка до сих пор не найдено, действиям мужчины будет дана правовая оценка.