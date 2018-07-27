ООН пожаловалась на нехватку денег

Брюссель, 27 июля. Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик сообщил, что ООН сейчас испытывает сильную нехватку денег.

По его словам, это объясняется тем, что страны-участницы организации платят свои взносы не в обозначенное время. В связи с создавшейся ситуацией в ООН планируют сокращать расходы. Дюжаррик отметил, что доход организации «никогда не был настолько низким».

Он добавил, что Антониу Гутерреш был вынужден разослать сотрудникам информацию о своей обеспокоенности по поводу сложившейся финансовой ситуации в ООН.

Напомним, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что интерес американского президента Дональда Трампа к работе ООН и Совета безопасности растет, он уважительно относится к организации.