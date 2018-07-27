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Политика
Медведев обсудил с коллегой из Белоруссии сотрудничество в ряде областей
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    Медведев обсудил с коллегой из Белоруссии сотрудничество в ряде областей

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    Медведев обсудил с коллегой из Белоруссии сотрудничество в ряде областей

    Санкт-Петербург, 27 июля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудил сотрудничество в энергетике, промышленности и других областях с главой правительства Белоруссии Андреем Кобяковым.

    Встреча двух политиков прошла накануне межправительственного Совета Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) в Санкт-Петербурге. Как пишет ТАСС, Медведев и Кобяков коснулись вопросов двухстороннего торгово-экономического сотрудничества в энергетике. Они также обсудили контакты Москвы и Минска в решении вопросов развития промышленности, агропромышленного комплекса и других сфер. На встрече обсуждался вопрос реализации совместных кооперационных проектов.

    Напомним, ранее Белоруссия отказалась «дружить» с ЕС против России. Белоруссия не намерена «дружить» с Евросоюзом против России и строить отношения с европейскими государствами в ущерб Москве, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей. По его словам, развивая торгово-экономические связи с ЕС, Белоруссия не собирается делать это за счет России или против нее.

    Медведев обсудил с коллегой из Белоруссии сотрудничество в ряде областей

    Автор: Алия Садыкова
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