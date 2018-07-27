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В российском Forbes назначен новый и. о. главного редактора
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    В российском Forbes назначен новый и. о. главного редактора

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    В российском Forbes назначен новый и. о. главного редактора

    Москва, 27 июля. В российской версии журнала Forbes сменился главный редактор. Журналист Николай Мазурин покинул свой пост, исполняющим обязанности главреда назначен Андрей Золотов, сообщили в пятницу в медиагруппе ACMG.

    «Исполняющим обязанности главного редактора Forbes Россия назначен Андрей Золотов, ранее занимавший пост главного редактора Forbes Life», — цитирует пресс-службу ТАСС.

    По словам директора по связям с общественностью ACMG Дмитрия Озмана, назначение Золотова станет одним из шагов на пути к реализации стратегии развития медиагруппы и портфеля брендов. Он выразил уверенность, что Золотов сохранит жесткие стандарты деловой журналистики в издании, редакционную политику, а также даст стимул развитию новых, глобальных проектов.

    Напомним, в июне с поста главного редактора российского Forbes был уволен Николай Усков. После этого обязанности главного редактора в издании исполнял Николай Мазурин, однако, как передает агентство «Ридус», в июле скандал развязался из-за материала Сергея Титова и Елены Березанской о братьях Зиявудине и Магомеде Магомедовых. Статья вышла на сайте Forbes и должна была появиться в печатной версии журнала, однако была изъята из номера за август и удалена из Сети.

    Автор: Василий Котов
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