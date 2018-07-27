В российском Forbes назначен новый и. о. главного редактора

Москва, 27 июля. В российской версии журнала Forbes сменился главный редактор. Журналист Николай Мазурин покинул свой пост, исполняющим обязанности главреда назначен Андрей Золотов, сообщили в пятницу в медиагруппе ACMG.

«Исполняющим обязанности главного редактора Forbes Россия назначен Андрей Золотов, ранее занимавший пост главного редактора Forbes Life», — цитирует пресс-службу ТАСС.

По словам директора по связям с общественностью ACMG Дмитрия Озмана, назначение Золотова станет одним из шагов на пути к реализации стратегии развития медиагруппы и портфеля брендов. Он выразил уверенность, что Золотов сохранит жесткие стандарты деловой журналистики в издании, редакционную политику, а также даст стимул развитию новых, глобальных проектов.

Напомним, в июне с поста главного редактора российского Forbes был уволен Николай Усков. После этого обязанности главного редактора в издании исполнял Николай Мазурин, однако, как передает агентство «Ридус», в июле скандал развязался из-за материала Сергея Титова и Елены Березанской о братьях Зиявудине и Магомеде Магомедовых. Статья вышла на сайте Forbes и должна была появиться в печатной версии журнала, однако была изъята из номера за август и удалена из Сети.