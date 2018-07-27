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Цукерберг опустился на три позиции в рейтинге богатейших людей мира
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    Цукерберг опустился на три позиции в рейтинге богатейших людей мира

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    Цукерберг опустился на три позиции в рейтинге богатейших людей мира

    Москва, 27 июля. Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял три позиции в рейтинге самых богатых людей мира, опустившись с третьей строчки на шестую. Как сообщает Bloomberg, это связано со снижением стоимости акций компании.

    Состояние Цукерберга, которое ранее оценивалось в 86,5 млрд долларов, на данный момент составляет 70,6 млрд. 

    Строчкой выше в списке находится основатель бренда Zara Амансио Ортеге, состояние которое оценивается в 73,4 млрд долларов, сообщает RT.

    Ранее сообщалось, что резкий обвал стоимости акций Facebook связан с публикацией квартального отчета, с котором содержатся отрицательные прогнозы аналитиков. Квартальная выручка Facebook составила около 13 млрд долларов, что оказалось ниже прогнозируемых показателей.

    Автор: Катерина Михайлиди
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