Цукерберг опустился на три позиции в рейтинге богатейших людей мира

Москва, 27 июля. Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял три позиции в рейтинге самых богатых людей мира, опустившись с третьей строчки на шестую. Как сообщает Bloomberg, это связано со снижением стоимости акций компании.

Состояние Цукерберга, которое ранее оценивалось в 86,5 млрд долларов, на данный момент составляет 70,6 млрд.

Строчкой выше в списке находится основатель бренда Zara Амансио Ортеге, состояние которое оценивается в 73,4 млрд долларов, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что резкий обвал стоимости акций Facebook связан с публикацией квартального отчета, с котором содержатся отрицательные прогнозы аналитиков. Квартальная выручка Facebook составила около 13 млрд долларов, что оказалось ниже прогнозируемых показателей.