В России хотят ввести лицензии для водителей такси

Москва, 27 июля. В России предложили лицензировать водителей такси. Сначала нужно будет получить специальную лицензию на право осуществления таксомоторной деятельности для физлиц, которая будет давать право на работу таксистами.

В качестве инициатора данного нововведения выступило Общероссийское объединение пассажиров.

По словам заместителя председателя организации Ильи Зотова, сейчас работать в такси могут приходить злоумышленники, потому как в настоящее время отсутствуют нормативно закрепленные требования к водителям. Таким образом, соответствующие нововведения направлены именно на безопасность пассажиров такси.

«Мы должны обеспечить безопасность граждан, чтобы их обслуживали компетентные люди», — пояснил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько.

Общественники направили соответствующее обращение в комитет Госдумы по транспорту и строительству, передает RT.