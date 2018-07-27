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В России хотят ввести лицензии для водителей такси
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    В России хотят ввести лицензии для водителей такси

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    В России хотят ввести лицензии для водителей такси

    Москва, 27 июля. В России предложили лицензировать водителей такси. Сначала нужно будет получить специальную лицензию на право осуществления таксомоторной деятельности для физлиц, которая будет давать право на работу таксистами.

    В качестве инициатора данного нововведения выступило Общероссийское объединение пассажиров. 

    По словам заместителя председателя организации Ильи Зотова, сейчас работать в такси могут приходить злоумышленники, потому как в настоящее время отсутствуют нормативно закрепленные требования к водителям. Таким образом, соответствующие нововведения направлены именно на безопасность пассажиров такси. 

    «Мы должны обеспечить безопасность граждан, чтобы их обслуживали компетентные люди», — пояснил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько. 

    Общественники направили соответствующее обращение в комитет Госдумы по транспорту и строительству, передает RT.

    Автор: Тимур Румянцев
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