Компания Microsoft решила проблему с обновлением Windows 10 «когда попало»

Вашингтон, 27 июля. Компания Microsoft научила Windows 10 не запускать принудительные обновления во время работы пользователя.

Об этом сообщается в блоге компании. Как рассказали специалисты, ранее пользователи жаловались на запуск обновлений системой Windows 10 «когда попало». Юзерам не нравилось то, что программа могла перезапускаться во время работы.

Как пишут западные СМИ, программисты сделали систему более адаптивной. Они использовали методы машинного обучения, чтобы Windows мог выбрать наиболее подходящее для обновления время. Microsoft при этом прогнозирует «многообещающие результаты».

Американская компания просит пользователей сообщать о случаях, когда компьютер начал установку обновлений в неподходящий момент. Ранее сообщалось, что Microsoft планирует сократить время установки обновлений для Windows 10. Разработчики хотят не только сократить непосредственно время установки новых файлов, но и сделать так, чтобы процесс обновления шел, скажем так, незаметным для хозяина компьютера или ноутбука.