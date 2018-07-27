«Зимой по-пластунски поползешь»: в Сети ответили призвавшему «не преклонять колено» перед РФ Гройсману

Киев, 27 июля. Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Киев будет отстаивать свою энергетическую независимость, по словам главы правительства, нельзя ни в коем случае «преклонить голову и колено» перед Москвой.

«Я всегда удивлялся, как Украина, у которой огромные запасы природного газа в недрах, покупала газ у России. Стоило наступить декабрю, как любая власть преклоняла голову и колено, ползала в Москву и договаривалась о цене на газ», — заявил Гройсман в эфире телеканала «112 Украина».

Реакция на очередное громкое заявление премьера не заставила себя долго ждать. Обсуждающие высказывание Гройсмана пользователи социальных сетей напомнили главе правительства о кошмарном состоянии украинской энергетики и ГТС страны.

«А кто мешал или мешает начать полномасштабную добычу? Начинайте. Только для начала газодобывающее оборудование закупите на миллионы долларов — и вперед», — отреагировали в Сети.

«Забыл сказать, до осени не преклоняться,а зимой — по-пластунски поползешь», — отметил пользователь с ником Джоник.

«Сидят на шее у украинцев Гройсман с Вальцманом и требуют не преклонять колено», — присоединился к обсуждению еще один возмущенный заявлением Гройсмана.

«Ну так в чем проблема? Есть свой газ, ищите, копайте, это у вас хорошо получается», — принял участие в беседе некто fearcom.

«Лишь бы не заниматься прямыми обязанностями — восстанавливать из разрухи экономику!» — подвел своеобразный итог пользователь с ником FromUSSR_66.

Напомним, в Киеве регулярно говорят о том, что страна вполне способна обеспечивать свою энергетическую независимость, в то же время, «отказавшись» от российского газа, Украина перешла на закупки голубого топлива по более высоким ценам в Европе. Пока киевские власти рисуют ужасные картины того, во что превратится газотранспортная система страны после ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2», эксперты прямым текстом говорят, что украинская ГТС никому не нужна.