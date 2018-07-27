«Спасибо тебе, Ким Чен Ын»: Трамп поблагодарил КНДР за передачу останков американских солдат
Вашингтон, 27 июля. Американский президент Дональд Трамп выразил слова благодарности северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну за передачу останков погибших во время Корейской войны американских солдат.
Об этом глава Белого дома написал в своем twitter-аккаунте.
«Спасибо тебе, Ким Чен Ын», — отметил американский лидер.
The Remains of American Servicemen will soon be leaving North Korea and heading to the United States! After so many years, this will be a great moment for so many families. Thank you to Kim Jong Un.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2018
Ранее самолет с останками 55 американских военнослужащих, погибших в Северной Корее во время Корейской войны 1950-1953 годов, прибыл на авиабазу Осана в Южной Корее из северокорейского Вонсана.
Главы двух государств в ходе встречи 12 июня в Сингапуре достигли договоренности о начале поисков останков военнослужащих ВС США, которые пропали без вести и погибли во время Корейской войны.
Напомним, несколько дней назад Ким Чен Ын направил письмо американскому президенту Дональду Трампу, в котором выразил уверенность в выстраивании «нового будущего» в отношениях Северной Кореи и США.