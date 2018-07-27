Российский атомный ледокол «Лидер» построят на Дальнем Востоке

Москва, 27 июля. Российский атомный ледокол «Лидер» построят на судостроительном комплексе «Звезда» на Дальнем Востоке, сообщил в пятницу замминистра промышленности и торговли Олег Рязанцев.

По его словам, предприятия региона, в том числе возводящийся на побережье бухты Большого Камня ССК «Звезда», в скором времени примут участие в строительстве ледоколов и обновлении российского ледокольного флота.

«Здесь будет размещено строительство ледокола «Лидер», — уточнил Рязанцев.

Он добавил, что в настоящее время Россия ведет строительство трех самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220, также в планах строительство серии дизельных ледоколов.

ССК «Звезда» по окончании строительства станет единственным в РФ производителем средне- и крупнотоннажной морской техники и оборудования для разведки, добычи и транспортировки углеводородов.

В настоящее время Россия активно занимается освоением северных регионов. В конце июня в Арктику из Петербурга отправился новый ледокол «Александр Санников». При этом о желании закрепиться в Арктике заявили ранее США. С таким призывом выступил Пентагон. Однако, как передавало издание Infox.ru, Америка сегодня значительно отстает от России в освоении региона.