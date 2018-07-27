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Конгресс США потребовал от Трампа ввести санкции против России из-за «дела Скрипалей»
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    Конгресс США потребовал от Трампа ввести санкции против России из-за «дела Скрипалей»

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    Конгресс США потребовал от Трампа ввести санкции против России из-за «дела Скрипалей»

    Вашингтон. 27 июля. Председатель комитета по международным делам палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Америки Эд Ройс написал американскому лидеру Дональду Трампу письмо с требованием определить, причастна ли Москва к «делу Скрипалей».

    Согласно тексту письма, Ройс также потребовал якобы в случае доказательства вины России, принять новые санкции против страны. Как пишет РИА Новости, в отношении Москвы якобы нужно принять новые ограничительные меры. По мнению Ройса, санкции должны расширяться и усиливаться до тех пор, пока российская сторона «не согласится на инспекции ООН и не предоставит «надежных заверений, что не будет использовать запрещенное химическое оружие».

    Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Кроме того, все аргументы Лондона против Москвы не имеют под собой доказательств. Напомним, Скрипали были отравлены 4 марта веществом А 234.

    Как писало URA.ru, в США признали неэффективность санкций против России. Вместо ухудшения экономической ситуации они ведут к импортозамещению и росту отечественного производства. 

    Конгресс США потребовал от Трампа ввести санкции против России из-за «дела Скрипалей»

    Автор: Алия Садыкова
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