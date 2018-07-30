Сирия: САА проводит финальный этап освобождения Даръа — видео ФАН

Дамаск, 30 июля. Сирийская арабская армия (САА) продолжает военные операции в районе реки Ярмук в западной части провинции Даръа с целью ликвидации последних остатков боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии.

По информации военных источников, в данный момент правительственные войска ведут активные бои с боевиками на осях холмов Тель-Аштары и Аль-Джума неподалеку от города Джиллин.

Есть данные, что силы сирийской армии взяли под свой контроль всю провинцию Даръа за исключением района реки Ярмук, который составляет 6% от основной площади провинции. Однако активное продвижение армии Дамаска говорит о скором падении боевиков.

Освобождение территории Тель аль-Джабия на северо-западе провинции Даръа стало новым этапом в операции САА против незаконных вооруженных формирований. Этот район считается стратегическим важным, его освобождение поможет приблизить крах террористов. Яростное столкновение в районе холма Тель аль-Хара привело к разгрому джихадистов и потерям в оборудовании.

Напомним, что правительственные войска продолжают наступать на позиции ИГ1 в юго-западной части Сирии. Операция САА в провинциях Даръа и Эль-Кунейтра проходит при активной поддержке ВКС РФ. Благодаря этому удалось выбить террористов из ряда населенных пунктов на севере и западе анклава террористов. Тем не менее, существует угроза контратаки боевиков в населенном пункте Джиллин, куда на днях прорвались подразделения сирийской правительственной армии. Кроме того, ряд местных источников сообщает о скоплении радикальных группировок в районе деревни Сахи-эль-Джулан.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о начале процесса сдачи оружия боевиками в одном из освобожденных населенных пунктов провинции Даръа.

1 Организация запрещена на территории РФ.