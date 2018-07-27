Макаревич назвал метафорой свои слова о покупке Крыма Россией

Москва, 27 июля. Лидер группы «Машина времени» назвал метафорой свои слова о том, что России якобы следовало купить Крым.

Накануне в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Макаревич высказал мнение, что РФ якобы «украла» полуостров, но должна была найти другие способы воссоединения с Крымом, например, купить республику.

«Украсть — плохо, а купить — хорошо», — подчеркнул музыкант, добавив, что дипломаты и страны «вообще-то договариваются как-то».

Заявление Макаревича вызвало широкую волну обсуждений. Сенатор от Крыма Сергей Цеков в комментарии для ФАН напомнил музыканту, что разные люди талантливы в разных вещах: одни хорошо пишут музыку, исполняют ее и поют, а другие хорошо разбираются в политике и истории.

«Как правило, это разные люди. Макаревич это доказывает своими высказываниями. В частности — о Крыме», — подчеркнул Цеков, добавив, что об истории Крыма у музыканта очень поверхностные знания.

Сенатор отметил, что Киев не дал возможности жителям Крыма определиться со своей судьбой после распада СССР, хотя республика уже тогда имела законное право провести референдум и определиться со своим будущим. Вместо этого, по словам Цекова, Украина захватила Крым, разрушала и эксплуатировала полуостров, и теперь, по мнению сенатора, платить скорее должен Киев Москве.

В свою очередь украинская правозащитница, юрист и блогер Татьяна Монтян предположила в беседе с ФАН, что Макаревич, скорее всего, поверил распространенным на Украине слухам о том, что Москва якобы купила Крым у Киева. Она заявила, что России с самого начала не следовало признавать пришедшую в результате госпереворота на Украине власть. Тем самым, по словам Монтян, Москва забрала бы людей, которые хотели быть с РФ в отсутствие легитимной власти, но санкций бы за этим не последовало.

После волны критики Макаревич прокомментировал свое заявление о покупке Крыма агентству РБК. Практически отказываясь от своих слов, он назвал высказывание «метафорой».

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, который был проведен на полуострове после государственного переворота на Украине. За воссоединение с РФ на референдуме проголосовали более 95% местных жителей. Однако Киев результатов народного волеизъявления не признает и продолжает заявлять, что республика якобы является украинской территорией.

Москва неоднократно подчеркивала, что Крым вошел в состав России демократическим путем, и вопрос о статусе полуострова окончательно закрыт.