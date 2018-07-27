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В России создают маломерное судно для внедрения безэкипажных технологий
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    В России создают маломерное судно для внедрения безэкипажных технологий

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    В России создают маломерное судно для внедрения безэкипажных технологий

    Владивосток, 27 июля. В России идет разработка маломерного судна, которое можно будет использовать для внедрения безэкипажных технологий.

    Научные работы ведутся во Владивостоке специалистами «Объединенной судостроительной корпорации» и учеными из Севастопольского государственного университета.

    О том, что уже сделано и что еще предстоит, рассказал исполняющий обязанности вице-президента по гражданскому судостроению АО «ОСК» Игорь Шакало на пленарном заседании Международного морского салона в столице Приморского края.

    Как сообщает РИА Новости, морской салон проходит во Владивостоке впервые, завершится 28 июля и работает по трем направлениям – «Кораблестроение и судостроение», «Инфраструктура и логистика» и «Регулирование и развитие».

    Автор: Константин Терехов
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