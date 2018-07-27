В России создают маломерное судно для внедрения безэкипажных технологий

Владивосток, 27 июля. В России идет разработка маломерного судна, которое можно будет использовать для внедрения безэкипажных технологий.

Научные работы ведутся во Владивостоке специалистами «Объединенной судостроительной корпорации» и учеными из Севастопольского государственного университета.

О том, что уже сделано и что еще предстоит, рассказал исполняющий обязанности вице-президента по гражданскому судостроению АО «ОСК» Игорь Шакало на пленарном заседании Международного морского салона в столице Приморского края.

Как сообщает РИА Новости, морской салон проходит во Владивостоке впервые, завершится 28 июля и работает по трем направлениям – «Кораблестроение и судостроение», «Инфраструктура и логистика» и «Регулирование и развитие».