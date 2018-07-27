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Минздрав России рассказал, как можно спастись от жары
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    Минздрав России рассказал, как можно спастись от жары

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    Минздрав России рассказал, как можно спастись от жары

    Москва, 27 июля. Минздрав России рекомендует в жаркую погоду отказаться от употребления алкоголя, а также жирной, острой и жареной пищи.

    Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Отмечается, что следует пить больше воды с лимоном и мятой, а также включить в рацион побольше фруктов и овощей. Специалисты также посоветовали не есть копченое, не пить сладкие газированные напитки.

    Кроме того, необходимо сократить время пребывания на улице. В группе риска находятся пожилые люди и маленькие дети, а также лица, у которых диагностированы сердечно-сосудистые заболевания.

    Медики рекомендовали в жаркие дни гулять на улице до 10.00 или после 16.00. Если вы оказались на улице в самое жаркое время дня, то следует держаться в тени и идти не спеша, а также не забывать о головном уборе.

    Ранее URA.ru писало, что Роспотребнадзор дал несколько советов, как вести себя в жаркую погоду, чтобы спастись от перегрева. 

    Минздрав России рассказал, как можно спастись от жары

    Автор: Алия Садыкова
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