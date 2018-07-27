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Командующий ТОФ России призвал отказаться от термина «Дальний Восток»
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    Командующий ТОФ России призвал отказаться от термина «Дальний Восток»

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    Командующий ТОФ России призвал отказаться от термина «Дальний Восток»

    Владивосток, 27 июля. Командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц призвал отказаться от термина «Дальний Восток». Об этом он заявил во время выступления на открытии международного дальневосточного морского салона.

    По его словам, давно следовала отказаться от термина «Дальний Восток», поскольку он не дальний. Авакянц уточнил, что «это просто восток России».

    По его словам, это тот регион, который должен дать толчок всестороннему развитию региона. Как ранее заявил президент России Владимир Путин, развитие Дальнего Востока повысит конкурентоспособность России. По его словам, в последние годы власти сконцентрировали на Дальнем Востоке значительные финансовые, организационные ресурсы.

    Российский лидер посоветовал в своем послании Федеральному Собранию развивать Дальний Восток путем модернизации Транссибирской магистрали и активации Северного морского пути, по которому на сегодняшний день перевозится грузов меньше, чем во времена СССР.

    Командующий ТОФ России призвал отказаться от термина «Дальний Восток»

    Автор: Алия Садыкова
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