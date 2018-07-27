Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых звезд Instagram

Москва, 27 июля. В сети появился рейтинг самых высокооплачиваемых звезд Instagram по версии сервиса Hopper HQ.

В десятку самых дорогих владельцев аккаунтов в социальной сети вошли три модели, три представителя эстрады, один актер и сразу три футболиста. К примеру, чтобы разместить рекламу во всех десяти аккаунтах, рекламодателю надо будет заплатить сразу почти 7 млн долларов.

Итак, на первом месте своеобразного топ-10 — американская модель Кайли Дженнер, за размещение рекламного поста в ее акаунте придется заплатить около одного миллиона долларов.

На второе место — певица Селена Гомес, стоимость рекламы на ее странице – около 800 тысяч долларов. На третьем месте — Криштиану Роналду с показателем 750 тысяч долларов.

Кроме того, как сообщают «Известия», в первую десятку рейтинга также вошли Ким Кардашьян, Бейонсе, Дуэйн Джонсон, Джастин Бибер, Неймар, Лионель Месси, а также модель Кендал Дженнер.