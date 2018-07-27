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Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых звезд Instagram
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    Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых звезд Instagram

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    Кайли Дженнер

    Москва, 27 июля. В сети появился рейтинг самых высокооплачиваемых звезд Instagram по версии сервиса Hopper HQ.

    В десятку самых дорогих владельцев аккаунтов в социальной сети вошли  три модели, три представителя эстрады, один актер и сразу три футболиста. К примеру, чтобы разместить рекламу во всех десяти аккаунтах, рекламодателю надо будет заплатить сразу почти 7 млн долларов.

    Селена Гомес

    Итак, на  первом месте своеобразного топ-10  — американская модель Кайли Дженнер, за размещение рекламного поста в ее акаунте придется заплатить около одного миллиона долларов.

    На второе место — певица Селена Гомес, стоимость рекламы на ее странице – около 800 тысяч долларов. На третьем месте — Криштиану Роналду с показателем 750 тысяч долларов.

    Криштиану Роналду

    Кроме того, как сообщают «Известия», в первую десятку рейтинга также вошли Ким Кардашьян, Бейонсе, Дуэйн Джонсон, Джастин Бибер, Неймар, Лионель Месси, а также модель Кендал Дженнер.

    Автор: Константин Терехов
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