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Украинские силовики обстреляли Калиновку и Лозовое в ЛНР
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    Украинские силовики обстреляли Калиновку и Лозовое в ЛНР

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    Украинские силовики обстреляли Калиновку и Лозовое в ЛНР

    Луганск, 27 июля. Украинские силовики за минувшие сутки два раза обстреляли территорию Луганской народной республики. Об этом рассказали в оборонном ведомстве республики.

    Отмечается, что под огонь попали Калиновка и Лозовое. Украинские военные использовали гранатометы. Ранее URA.ru писало, что в ЛНР назвали условия, при которых республика останется в составе Украины. Луганская народная республика возобновит отношения с Киевом, если украинские власти встанут на путь исполнения минских соглашений. В Луганске уточнили, что Киев полностью сбрасывает Донбасс со счетов, поскольку ему нужна только территория. 

    Напомним, контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала с 1 июля новый режим прекращения огня в Донбассе в связи с уборкой урожая. Киев начал военную операцию против Донбасса в апреле 2014 года, когда после государственного переворота на Украине ДНР и ЛНР заявили о своей независимости. По данным ООН, за время конфликта в Донбассе погибли около 10 тысяч человек.

    Украинские силовики обстреляли Калиновку и Лозовое в ЛНР

    Автор: Алия Садыкова
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