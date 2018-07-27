Путин и Рамафоса сделали совместное заявление | 27 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Путин и Рамафоса сделали совместное заявление на саммите БРИКС Лидеры России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса сделали совместное заявление об Антарктике, поддержав важность развития и укрепления системы договора 1959 года. Стороны отметили особую ответственность двух стран, которые входят в число создателей договора, за соблюдение его принципов и целей. Также Путин и Рамафоса заявили о недопустимости навязывания своей воли одними государствами другим. Введение односторонних санкций является примером практики двойных стандартов и навязывания воли, подчеркивается в документе. Также стороны поддержали невмешательство во внутренние дела государств, осудили терроризм и выразили готовность усилить координацию по вопросам безопасности и поддержания мира.

Самолеты-разведчики США и Британии заметили у берегов Крыма Американский самолет-разведчик RQ-4B и британский Sentinel R.1 были замечены на радарах во время выполнения заданий в небе над Черным морем и над Донбассом. Twitter-аккаунт Aircraft Spots опубликовал маршруты самолетов. Согласно данным, RQ-4B облетел побережье Крыма, а позднее был замечен в небе над Донбассом. Британский Sentinel R.1 был замечен к юго-западу от полуострова. Самолет является полноценной системой воздушной разведки. Его называют «глазами» командиров сухопутных подразделений британской армии.

Юлия Скрипаль позвонила родственникам в Россию Пострадавший от отравления в британском городе Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль пообещал позвонить своей матери в Россию, как только ему снимут трахеостому ― дыхательную трубку, помещаемую в трахею. Об этом рассказала его дочь Юлия Скрипаль, также пострадавшая от отравления. Как рассказала ее двоюродная сестра Виктория, кузина позвонила ей в день рождения матери Сергея Скрипаля. Юлия объяснила, что ее отец пока не может говорить из-за трахеостомы, однако через три дня ее снимут, и он сможет позвонить сам.