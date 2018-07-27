«Большие оптимисты»: украинские СМИ рассказали, что Всемирный банк умалчивает настоящее число «бедных» украинцев

Киев, 27 июля. Данные Всемирного банка говорят о том, что на Украине за чертой бедности живет четверть населения, тогда как исследования ООН противоречат им и относят к «бедным» 60% населения страны.

Как рассказала директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен, экономический кризис, который начался на Украине в 2014 году, привел к повышению уровня бедности. Если в 2014 году за чертой бедности жили 15% украинцев, то сегодня это число приближается к 25%. При этом она посоветовала Украине продолжать проводить реформы и напомнила, что по оценкам Всемирного банка, экономический потенциал Украины намного выше, чем у Польши, Румынии, Грузии и Индонезии.

По данным «Фонда стратегической культуры», социологические опросы и факты говорят о том, что за чертой бедности в стране находится более, чем 25% населения. К примеру, весной 2018 года субсидии на оплату услуг ЖКХ получало 65% населения. Напомним, ранее в ООН заявили, что на Украине 60% населения живут за чертой бедности. Украинские СМИ подчеркнули, что «эксперты Всемирного банка – большие оптимисты», так как умалчивают настоящее число «бедных» украинцев.