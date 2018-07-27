Стало известно, когда Opel может вернуться на российский рынок

Москва, 27 июля. О том, когда Opel может вернуться на российский рынок, рассказал представитель европейского офиса компании Михаэль Гюнтгенс.

Размышлениями на тему автомобильный эксперт поделился в интервью порталу Autonews.ru. Гюнтгенс заявил, что Opel постоянно анализирует возможности для дальнейшего расширения бизнеса на других рынках.

«Россия — очень привлекательный рынок, а у компании Opel там богатое наследие. Но пока решение относительно российского рынка не принято», — уклончиво ответил на вопрос о возвращению в Россию Гюнтгенс.

Впрочем, вопрос о работе в России находится всегда на повестке дня в компании. Принципиальное понимание того, что работать в нашей стране надо, есть. В Opel пока не могут определиться со сроками.

При этом, представитель одного из дилерских центров склонен считать, что бренд вернется в Россию уже в первом квартале 2019 года, — сообщают «Известия».