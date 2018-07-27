СБУ в Киеве задержала бойца нацгвардии, торговавшего оружием из Донбасса
Киев, 27 июля. На одной из городских парковок сотрудники Службы безопасности Украины задержали бойца национальной гвардии во время продажи пистолета. Об этом рассказали в пресс-центре СБУ.
Отмечается, что у задержанного изъяли также три гранатомета РПГ-18 и РПГ-22. У него также были найдены 10 ручных гранат, один пистолет и около 1,5 тысячи патронов к автомату Калашникова. Как уточнили в СБУ, оружие попало в столицу Украины из Донбасса.
Как ранее писала «Газета.ru», СБУ заявила о поимке диверсанта из ДНР в Харьковской области. По утверждению пресс-службы, житель Донецка, который в последнее время находился в Харьковской области, был якобы завербован представителями ДНР для совершения диверсии на железной дороге. Он якобы получил задание с помощью реактивного противотанкового гранатомета взорвать грузовой поезд с горюче-смазочными материалами для украинской армии.