Меню
Политика
СМИ в Австрии сообщили, что новое российское вооружение вызывает «большое беспокойство» у западных экспертов
Украина
СБУ в Киеве задержала бойца нацгвардии, торговавшего оружием из Донбасса
Следующая новость
Загрузка...

    СМИ в Австрии сообщили, что новое российское вооружение вызывает «большое беспокойство» у западных экспертов

    50

    СМИ в Австрии сообщили, что новое российское вооружение вызывает «большое беспокойство» у западных экспертов

    Москва, 27 июля. Американские военные обеспокоены разработкой в России новейшего вооружения, пишет в статье для австрийского издания Contra Magazin Марко Майер.

    Ранее Минобороны России опубликовало ряд видеороликов с новым вооружением, о котором в мартовском послании Федеральному собранию говорил президент страны Владимир Путин.

    Как пишут СМИ в Австрии, это вызвало «большое беспокойство» у военных экспертов на Западе, так как странам НАТО нечего противопоставить российским разработкам.

    В частности, они оценили крылатую ракету «Буревестник». Она несет ядерную боевую часть, имеет неограниченную дальность, траекторию полета ракеты сложно предсказать. При этом ракета способна обходить рубежи перехвата и на данный момент неуязвима для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО.

    Как прокомментировал руководитель Северного командования Вооруженных сил США Лори Робинсон, Москва создала ракеты, которые теоретически способны поразить цели в Северной Америке с больших расстояний, чем раньше.

    СМИ в Австрии сообщили, что новое российское вооружение вызывает «большое беспокойство» у западных экспертов

    Автор: Алия Садыкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.