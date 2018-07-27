СМИ в Австрии сообщили, что новое российское вооружение вызывает «большое беспокойство» у западных экспертов

Москва, 27 июля. Американские военные обеспокоены разработкой в России новейшего вооружения, пишет в статье для австрийского издания Contra Magazin Марко Майер.

Ранее Минобороны России опубликовало ряд видеороликов с новым вооружением, о котором в мартовском послании Федеральному собранию говорил президент страны Владимир Путин.

Как пишут СМИ в Австрии, это вызвало «большое беспокойство» у военных экспертов на Западе, так как странам НАТО нечего противопоставить российским разработкам.

В частности, они оценили крылатую ракету «Буревестник». Она несет ядерную боевую часть, имеет неограниченную дальность, траекторию полета ракеты сложно предсказать. При этом ракета способна обходить рубежи перехвата и на данный момент неуязвима для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО.

Как прокомментировал руководитель Северного командования Вооруженных сил США Лори Робинсон, Москва создала ракеты, которые теоретически способны поразить цели в Северной Америке с больших расстояний, чем раньше.