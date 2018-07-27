Минобороны России выдаст в 2019 году российским солдатам новую парашютную систему Д-14

Киржач, 27 июля. Парашютная система Д-14 для экипировки солдата будущего «Ратник» создана и проходит испытания в России.

Об этом заявил генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков. Насенков рассказал о системе в ходе открытия нового производства в НИИ Парашютостроения во Владимирской области. По его словам, серийные поставки системы планируют на 2019 год. Отмечается, что сейчас парашютная система проходит испытания. Д-14 должен заменить модели парашютов Д-6 и Д-10. Специалисты должны сдать его Минобороны России уже в 2019 году. Далее система поступит в серийное производство.

Как ранее писала «Газета.ru», в армии России приступили к испытаниям нового гранатомета «Балкан». Российские оружейники передали Сухопутным войскам российской армии для испытаний новые автоматические гранатометы АГС-40 «Балкан». Новый гранатомет отличается от своего предшественника АГС-30 большей скорострельностью, большей дальностью стрельбы, а самое главное — большим калибром.