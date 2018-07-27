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В России завершились испытания новейшей парашютной системы «Бахча»
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    В России завершились испытания новейшей парашютной системы «Бахча»

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    В России завершились испытания новейшей парашютной системы «Бахча»

    Москва, 27 июля. Под Рязанью завершились государственные совместные испытания парашютных бесплатформенных систем «Бахча-У-ПДС».

    По словам генерального директора холдинга «Технодинамика» Игоря Насенкова, где собственно и производятся системы, испытания оборудования для десантирования бронетехники успешно завершены.

    «Десантирование новейшего БТР-МДМ с экипажем было успешно произведено с двухкилометровой высоты. Средства десантирования разработки «Технодинамики» в очередной раз подтвердили свою надежность», — резюмировал Насенков.

    По словам гендиректора «Технодинамики», для того, чтобы ускорить поставки систем «Бахча», холдинг завершил подготовку производства. До конца года в ВС РФ должны быть поставлены более 30 комплектов «Бахчи».

    В России завершились испытания новейшей парашютной системы «Бахча»

    Как сообщает РИА Новости, парашютная система предназначена для десантирования  БМД-4М и БТР-МДМ с экипажем. Особенностью «Бахчи» является то, что она является бесплатформенной.

    Автор: Константин Терехов
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