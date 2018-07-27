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В Канаде заявили, что память о Крещении Руси объединяет всех православных в духовную семью
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    В Канаде заявили, что память о Крещении Руси объединяет всех православных в духовную семью

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    В Канаде заявили, что память о Крещении Руси объединяет всех православных в духовную семью

    Оттава, 27 июля. Память о Крещении Руси князем Владимиром продолжает объединять всех православных в единую духовную семью. Об этом рассказал глава Патриарших приходов РПЦ в Канаде епископ Каширский Иов.

    Он уточнил, что память объединяет верующих, несмотря на все попытки разделить и рассорить их. Как пишет ТАСС, епископ отметил, что празднование 1030-летия Крещения Руси представляет «единство духа и культуры» в мире.

    По его словам, это «важнее единства по крови, государственного и политического». Священнослужитель добавил, что поэтому «его и хотят разрушить». Он подчеркнул, что этот процесс идет на Украине. Епископ считает, что под видом церковной независимости украинцам предлагают изменить веру.  

    Напомним, крещение 1030-летия Крещения Руси будет праздноваться и в Канаде. Епископ уточнил, что будут звонить колокола.

    В Канаде заявили, что память о Крещении Руси объединяет всех православных в духовную семью

    Автор: Алия Садыкова
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