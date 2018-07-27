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СМИ сообщили о связях Бутиной с наследником клана Рокфеллеров
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    СМИ сообщили о связях Бутиной с наследником клана Рокфеллеров

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    СМИ сообщили о связях Бутиной с наследником клана Рокфеллеров

    Вашингтон, 27 июля. Гражданин США, который упоминается в деле Марии Бутиной, является представителем клана Рокфеллеров.

    Информацию об этом распространило агентство Блумберг, по данным которого неназваный человек в материалах прокуратуры – 68-летний Джордж Д. О'Нил, праправнук  Джона Д. Рокфеллера – старшего.

    Как предполагают в ведомстве, позапрошлой зимой О'Нил организовал обед для делегации из России, которая прибыла в столицу США для участия в Национальном молитвенном завтраке. На приеме также присутствовала Бутина.

    При этом уточняется, что дата организации приема совпадает с той, что указана в материалах дела. Сам потомок клана отказался комментировать предположение о том, что этим человеком мог быть он.

    Как напоминают «Известия», российскую гражданку задержали в начале прошлой недели в США. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства, а также в работе иностранным агентом. 

    СМИ сообщили о связях Бутиной с наследником клана Рокфеллеров

    При этом Мария Бутина заявила в суде о своей невиновности. Кроме того, власти России также считают обвинения в адрес россиянки надуманными.

    По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ФБР выполняет политический заказ, никакой доказательной базы для обвинений в адрес россиянки нет и быть не может.

    Автор: Алексей Громов
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