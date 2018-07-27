На Украине нашли серьезные нарушения в финансировании «Евровидения-2017»

Киев, 27 июля. Счетная палата Украины выявила значительные недостатки в использовании средств на проведение международного конкурса «Евровидение» в 2017 году Киеве. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Как отметил глава ведомства Валерий Пацкан, на проведение и подготовку песенного конкурса было потрачено 787 миллионов гривен (1,8 миллиарда рублей), при этом к расходам есть серьезные претензии. Он уточнил, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины использовала 46,2 миллиона гривен (110 миллионов рублей) из этой суммы. Из этого числа 1,6 миллиона гривен (3,8 миллиона рублей) — не по целевому назначению.

Пацкан подчеркнул, что ранее высказывалось мнение, что Украина не способна проводить такие мероприятия, но Киев успешно справился с задачей. Напомним, «Евровидение» в Киеве прошло с 9 по 13 мая 2017 года. Киев получил право проведение конкурса благодаря победе певицы Джамалы в 2016 году в Стокгольме.