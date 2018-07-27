Объемы продаж табака на Украине упали более чем на четверть

Киев, 27 июля. В статистическом ведомстве Украины сообщили, что в стране более чем на четверть упали продажи сигаретной продукции.

Об этом говорится в свежем докладе Государственной службы статистики Украины, который посвящен социально-экономическому развитию государства в первом полугодии 2018 года.

Как оказалось, жители Украины вынуждены экономить на вредных привычках, и, как говорится, беречь здоровье поневоле – объемы продаж сигарет за первые шесть месяцев года по сравнению с АППГ снизились на 28%.

Снижается на Украина не только объемы продаж, но производство табачной продукции. В первом полугодии зафиксировано снижение на 17,7% по сравнению с первым полугодием 2017 года.

Таким образом, сообщает ИА REGNUM, в январе – июне текущего года рынок сигарет на Украине обвалился почти на 10%. При этом наш западный сосед входит в пятерку стран, жители которых тратят большую часть заработка на еду и вредные привычки.