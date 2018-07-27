Меню
Украина
Объемы продаж табака на Украине упали более чем на четверть
Украина
СБУ в Киеве задержала бойца нацгвардии, торговавшего оружием из Донбасса
Следующая новость
Загрузка...

    Объемы продаж табака на Украине упали более чем на четверть

    119

    Объемы продаж табака на Украине упали более чем на четверть

    Киев, 27 июля. В статистическом ведомстве Украины сообщили, что в стране более чем на четверть упали продажи сигаретной продукции.

    Об этом говорится в свежем докладе Государственной службы статистики Украины, который посвящен социально-экономическому развитию государства в первом полугодии 2018 года.

    Как оказалось, жители Украины вынуждены экономить на вредных привычках, и, как говорится, беречь здоровье поневоле – объемы продаж сигарет за первые шесть месяцев года по сравнению с АППГ снизились на 28%.

    Снижается на Украина не только объемы продаж, но производство табачной продукции. В первом полугодии зафиксировано снижение на 17,7% по сравнению с первым полугодием 2017 года.

    Таким образом, сообщает ИА REGNUM, в январе – июне текущего года рынок сигарет на Украине обвалился почти на 10%. При этом наш западный сосед входит в пятерку стран, жители которых тратят большую часть заработка на еду и вредные привычки.

    Автор: Константин Терехов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.