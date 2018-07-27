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Украина
Опубликовано видео массовой драки депутатов на Украине
Украина
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    Опубликовано видео массовой драки депутатов на Украине

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    Опубликовано видео массовой драки депутатов на Украине

    Конотоп (Украина), 27 июля. На видеохостинге YouTube опубликованы кадры массовой драки депутатов городского совета города Конотоп.

    Правда, на видео попал только финал массового рукоприкладства, когда дерущихся разнимают представители правоохранительных органов, а «зрители» шоу поддерживают его участников криками.

    Как напоминают «Известия», стычка возникла между сторонниками и противниками нынешнего мэра. На собрании присутствовали и общественные активисты, и сами горожане.

    Добавим, что в результате инцидента синяки и ссадины получили не только народные избранники, но и полицейские. Сообщается о четверых пострадавших правоохранителей. Из зала заседаний вывели и доставили в отделение порядка 50 человек.

    Автор: Константин Терехов
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