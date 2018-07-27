«Пережитки совка»: советник министра инфраструктуры Украины выступила против соцгарантий

Киев, 27 июля. Советник министра инфраструктуры Украины Надежда Казначеева назвала предоставление социальных гарантий рабочим «пережитками совка».

По словам Казначеевой, социальную составляющую на промышленных предприятиях отстаивали исключительно во времени Советского союза и плановой экономики.

Таким образом чиновница прокомментировала требование профсоюза Ильичевского порта, являющегося крупнейшим морским портом Украины, ввести представителей рабочего коллектива в наблюдательный совет предприятия. По ее мнению, данное требование является признаком коммунистического строя и пережитком прежней эпохи.

«Социальную составляющую у нас отстаивали при коммунизме, а сейчас не коммунизм.<…> Если наша задача сохранить коммунизм, то можем вводить профсоюзы в наблюдательный совет порта. Если же наша задача развиваться как государство, которое привлекает грузопотоки, тогда должен быть профессиональный наблюдательный совет», — высказала свою позицию Казначеева.

Кроме того, она подчеркнула, что для достижения лучшего результата владелец имеет полное право сократить численность работников порта.

«Морской порт не может работать без людей, но, если он может работать не с 4000, а с 1000, то это означает, что эффективный собственник так работает», — сказала Казначеева.

Напомним, что конфликтная ситуация возникла на предприятии после того как мощности порта захотела взять в аренду китайская фирма Hutchison Ports. Представители компании сразу же заявили о планах уменьшить численность персонала порта на 75%.

Согласно имеющейся информации, конкурс на аренду порта пройдет уже в августе, поэтому руководители рабочих профсоюзов изо всех сил пытаются оказать влияние на его результат, в частности, потребовав добавить своих представителей в наблюдательный совет порта, который в итоге будет согласовывать результаты конкурса. В противном случае, после сокращения рабочим придется искать новые места за рубежом.

Эксперты подчеркивают, что в результате такого масштабного оттока кадров Украина потеряет последнюю надежду на возрождение портовой инфраструктуры.