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Telegram запустит сервис Passport для хранения документов
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    Telegram запустит сервис Passport для хранения документов

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    Telegram запустит сервис Passport для хранения документов

    Москва, 27 июля. В администрации мессенджера Telegram анонсировали запуск нового сервиса Telegram Passport.

    Как говорится в официальном сообщении компании, опубликованном в блоге Telegram, новая функция позволит пользователям безопасно загружать и хранить персональные данные для последующей идентификации.

    Все данные, по уверениям администрации мессенджера, будут храниться в  облачном сервисе в зашифрованном виде, при этом доступа у кого-либо, кроме пользователей, загрузивших их, не будет.

    Кроме того, в новую версию Telegram планирует переместить данные пользователей в отдельное облако. Для того, чтобы начать пользоваться новым сервисом, необходимо обновить приложение.

    Как напоминает «Газета.ru», в декабре 2017-го года основатель Telegram Павел Дуров заявил о планах монетизации мессенджера. В январе стало известно, что Telegram планирует провести ICO. 

    Автор: Константин Терехов
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