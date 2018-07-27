Telegram запустит сервис Passport для хранения документов

Москва, 27 июля. В администрации мессенджера Telegram анонсировали запуск нового сервиса Telegram Passport.

Как говорится в официальном сообщении компании, опубликованном в блоге Telegram, новая функция позволит пользователям безопасно загружать и хранить персональные данные для последующей идентификации.

Все данные, по уверениям администрации мессенджера, будут храниться в облачном сервисе в зашифрованном виде, при этом доступа у кого-либо, кроме пользователей, загрузивших их, не будет.

Кроме того, в новую версию Telegram планирует переместить данные пользователей в отдельное облако. Для того, чтобы начать пользоваться новым сервисом, необходимо обновить приложение.

Как напоминает «Газета.ru», в декабре 2017-го года основатель Telegram Павел Дуров заявил о планах монетизации мессенджера. В январе стало известно, что Telegram планирует провести ICO.