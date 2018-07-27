Президент Хорватии рассказала о проработке ответного визита Путина

Загреб, 27 июля. Президент Хорватии рассказала о том, как в стране идет подготовка к рабочему визиту Владимира Путина.

Размышлениями на тему Колинда Грабар-Китарович поделилась в четверг во время интервью национальному телевидению, заявив, что ответный визит российского президента находится на стадии обсуждения.

«Да, об ответном визите говорится. Конечно, он зависит от расписания президента Владимира Путина и моего. Он пройдет, когда мы договоримся о повестке», — уточнила хорватский лидер.

Кроме того Грабар-Китарович рассказала, что во время ее поездки в Москву на чемпионат мира по футболу, во время общения с российским лидером, стороны согласились, что решили ряд насущных проблем.

«Для меня важно сделать максимально возможное для нашей экономики, которая в этой ситуации санкций, конечно, частично страдает, но мы должны найти альтернативные способы», — рассказала о пагубности антироссийских санкций президент Хорватии.

Кроме того, передает ТАСС, отвечая на вопрос о возможности своего второго президентского срока, Грабар-Китарович заявила, что еще слишком рано, и она «абсолютно об этом не задумывалась».