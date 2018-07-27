Меню
Весь мир
Президент Хорватии рассказала о проработке ответного визита Путина
Весь мир
Президент Хорватии рассказала о проработке ответного визита Путина
Следующая новость
Загрузка...

    Президент Хорватии рассказала о проработке ответного визита Путина

    38

    Президент Хорватии рассказала о проработке ответного визита Путина

    Загреб, 27 июля. Президент Хорватии рассказала о том, как в стране идет подготовка к рабочему визиту Владимира Путина.

    Размышлениями на тему Колинда Грабар-Китарович поделилась в четверг во время интервью национальному телевидению, заявив, что ответный визит российского президента находится на стадии обсуждения.

    «Да, об ответном визите говорится. Конечно, он зависит от расписания президента Владимира Путина и моего. Он пройдет, когда мы договоримся о повестке», — уточнила хорватский лидер.

    Кроме того Грабар-Китарович рассказала, что во время ее поездки в Москву на чемпионат мира по футболу, во время общения с российским лидером, стороны согласились, что решили ряд насущных проблем.

    «Для меня важно сделать максимально возможное для нашей экономики, которая в этой ситуации санкций, конечно, частично страдает, но мы должны найти альтернативные способы», — рассказала о пагубности антироссийских санкций президент Хорватии.

    Кроме того, передает ТАСС, отвечая на вопрос о возможности своего второго президентского срока, Грабар-Китарович заявила, что еще слишком рано, и она «абсолютно об этом не задумывалась».

    Автор: Константин Терехов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.