В России выйдет эксклюзивная версия внедорожного пикапа Toyota Hilux

Москва, 27 июля. Российские дилеры начали принимать заказы на внедорожный пикап Toyota Hilux в новом исполнении Exclusive.

Сообщается, что для реализации на российском рынке японский производитель изменил внешнее оформление автомобиля, а также доработал некоторые элементы салона.

Так, пикап в версии Exclusive получил оригинальный передний бампер, решетку радиатора и легкосплавные колесные диски на 18 дюймов. Кроме того, была обновлена интегрированная подножка заднего бампера с серебристой вставкой.

Салон автомобиля оформлен в черном цвете, а сиденья обиты перфорированной кожей. Машина получила оригинальное оформление приборной панели и различные элементы черного цвета, вместо серебристых в исходной версии.

Отмечается, что ключ зажигания с системой Smart Entry & Start также получил свой особый дизайн.