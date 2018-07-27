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В России выйдет эксклюзивная версия внедорожного пикапа Toyota Hilux
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    В России выйдет эксклюзивная версия внедорожного пикапа Toyota Hilux

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    В России выйдет эксклюзивная версия внедорожного пикапа Toyota Hilux

    Москва, 27 июля. Российские дилеры начали принимать заказы на внедорожный пикап Toyota Hilux в новом исполнении Exclusive.

    Сообщается, что для реализации на российском рынке японский производитель изменил внешнее оформление автомобиля, а также доработал некоторые элементы салона.

    Так, пикап в версии Exclusive получил оригинальный передний бампер, решетку радиатора и легкосплавные колесные диски на 18 дюймов. Кроме того, была обновлена интегрированная подножка заднего бампера с серебристой вставкой.

    Салон автомобиля оформлен в черном цвете, а сиденья обиты перфорированной кожей. Машина получила оригинальное оформление приборной панели и различные элементы черного цвета, вместо серебристых в исходной версии.

    Отмечается, что ключ зажигания с системой Smart Entry & Start также получил свой особый дизайн.

    Автор: Ирина Новикова
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