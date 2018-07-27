В России выйдет эксклюзивная версия внедорожного пикапа Toyota Hilux
Москва, 27 июля. Российские дилеры начали принимать заказы на внедорожный пикап Toyota Hilux в новом исполнении Exclusive.
Сообщается, что для реализации на российском рынке японский производитель изменил внешнее оформление автомобиля, а также доработал некоторые элементы салона.
Так, пикап в версии Exclusive получил оригинальный передний бампер, решетку радиатора и легкосплавные колесные диски на 18 дюймов. Кроме того, была обновлена интегрированная подножка заднего бампера с серебристой вставкой.
Салон автомобиля оформлен в черном цвете, а сиденья обиты перфорированной кожей. Машина получила оригинальное оформление приборной панели и различные элементы черного цвета, вместо серебристых в исходной версии.
Отмечается, что ключ зажигания с системой Smart Entry & Start также получил свой особый дизайн.